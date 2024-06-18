Diyarbakır'da Yangında 50 Dönüm Tarla ve Biçerdöver Zarar Gördü

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Diyarbakır Çınar ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ekili alanda çıkan yangın sonucu 50 dönümlük tarla ve biçerdöver alev aldı.

Yangın, Çınar ilçesi Pembe Viran köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle buğday ve arpa ekili arazide çıktı. Yangının büyümesiyle biçerdöver alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla söndürülen yangında biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, 50 dönüm ekili arazi zarara uğradı. Biçerdöverin yandığı an bir vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.

Köylülerden Hatip Kinay, "Lütfen sigara içip izmaritini tarlaya atmayın. Bütün çiftçilerin emeği yoksa heba olur. Bir anlık zevkiniz için lütfen çiftçiyi zarara sokmayın. Çiftçinin emeğini boşa harcamayın" dedi. - DİYARBAKIR