Diyarbakır'da Yapılan Operasyonlarda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yapılan Operasyonlarda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da Yapılan Operasyonlarda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında yapılan operasyonlar sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve türevleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 471 şüpheliden 81'i tutuklandı.

07.08.2024 13:44
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Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında yapılan operasyonlar sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve türevleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 471 şüpheliden 81'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar yürüttü.

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 1 ton 461 kilo 270 gram skunk maddesi, 70 bin 783 adet extacy maddesi, 8 kilo 832 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 64 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 335 adet kök kenevir bitkisi, 674 adet sentetik ecza maddesi, 194 gram kokain maddesi ve 1 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında işlem yapılan 471 şüpheli yakalandı. Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 81 şüpheli tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Yapılan Operasyonlarda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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