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Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesine 'Sibergöz-24' operasyonu: 25 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi üyelerinin ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen "Sibergöz-24" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte yasadışı bahis çetesini 6 aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt liderinin Diyarbakır'da yasadışı bahis oynatan çetelere panel adı verilen sistemi sattığı, yakalanmamak için telefon üzerinden iletişim kurmadığı, parayı önceden belirledikleri zamanda elden topladığı siber polisinin araştırmaları sonucu deşifre edildi.

Yasadışı bahis panelini satın alan diğer çete üyelerinin internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldıkları ve siber polisine yakalanmamak için yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları belirlendi.

Çete, eş zamanlı 'sibergöz-24' adı verilen operasyonla çökertildi. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

(MHİ-RK-ÖK-Y)