Diyarbakır'da yerleşim yerlerine ulaşan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da yerleşim yerlerine ulaşan yangın söndürüldü

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ters esmesiyle yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Ancak itfaiye ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

27.06.2024 02:06
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Diyarbakır'da yerleşim yerlerine ulaşan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Elazığ yolu, Makam Dağı mevkisinde ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Rüzgarın ters esmesiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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