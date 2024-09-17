Diyarbakır'daki Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Diyarbakır'da içinde çocuklarında olduğu araca saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Olayda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kınaya giden ailenin husumetlileri tarafından takip edilip araçlarına yapılan silahlı saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Olayda gözaltına alınan 6 şüphelimden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 13 Eylül'de merkez Sur ilçesinde kına sonrası evlerine giden Y.L., eşi, çocukları ve diğer aile fertlerinin içinde olduğu 3 araç, Yeşilli Mahallesi'nde oturan akraba husumetlileri tarafından taşlı ve silahlı saldırıya uğramıştı.

İçinde çocukların olduğu araçların saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluşmuştu ve olaya ilişkin N.L., F.L., R.L., A.L., M.L.ve R.L, gözaltına alınmıştı.

R. L., M.L. ve A.L., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Çocukların çığlıkları ve saklanma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.