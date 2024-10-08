Diyarbakır Havalimanı\'nda Uyuşturucu Operasyonu

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Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bugün Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında İstanbul'a gitmek üzere bekleyen E.A. (46) ve S.A. (21) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada 13 paket halinde toplam 11 kilo 400 gram, uyuşturucu madde "skunk" bulundu. E.A.'nın havalimanı çalışanı olduğu (temizlik personeli) ve daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, S.A.'nın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" (TCK 188) ve iki ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR