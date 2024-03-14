Diyarbakır\'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı

İzmir'de 10 milyon adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi

İzmir'e farklı ilden yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kemalpaşa Akalan'da durdurulan araçta 51 bin 750 paket içerisinde toplam 10 milyon 350 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değeri yaklaşık 2 milyon 980 bin TL olarak belirlendi.