Diyarbakır jandarması 18 uyuşturucu olayında 16 şüpheliyi gözaltına aldı

Diyarbakır jandarması 18 uyuşturucu olayında 16 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da il merkezi ve ilçelerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 olay meydana geldi, 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 300 kök kenevir/skunk ile 3 kilo 239 gram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 18 olay meydana gelirken, 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 300 kök kenevir/skunk, 3 kilo 239 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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