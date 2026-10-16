Diyarbakır Kayapınar'da bir kişi gerilim direğine bağladığı iple intihar etti - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da bir kişi gerilim direğine bağladığı iple intihar etti

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Diyarbakır Kayapınar\'da bir kişi gerilim direğine bağladığı iple intihar etti
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, iddiaya göre eşiyle tartışmasının ardından yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, cansız bedeni itfaiye ekipleri indirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, iddiaya göre eşiyle tartışmasının ardından yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti.

Olay, Kayapınar'a bağlı Tosunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan V.İ., mahallenin yakınındaki yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti. Direkte hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede V.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. V.İ.'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna nakledildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
DiyarbakırAcil DurumKayapınar3. SayfaİtfaiyeOlaylarSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Kayapınar'da bir kişi gerilim direğine bağladığı iple intihar etti - Son Dakika
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