Diyarbakır Kayapınar\'da çarpışan iki araçtan biri direğe çarptı, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Abdulkadir Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Araçlardan biri, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.