Diyarbakır Kayapınar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır Kayapınar\'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kayapınar, İnceleme, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Kayapınar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Kayapınar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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