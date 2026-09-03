Diyarbakır Kayapınar\'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.