Diyarbakır Kayapınar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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