Diyarbakır-Mardin kara yolunda çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır- Mardin kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.