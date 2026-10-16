Diyarbakır-Mardin kara yolunda çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı

Diyarbakır-Mardin kara yolunda çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Mardin kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır- Mardin kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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