Diyarbakır Silvan'da 330 Dönümlük Ekin Tarlasında Yangın Çıktı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 330 dönümlük ekin tarlasında yangın çıktı. Yangında henüz biçilmemiş olan 130 dönüm ekin kül oldu.

Yangın, Silvan ilçesi kırsal Eskiköy Mahallesi'ndeki 130 dönümü biçilmemiş ekin ve 200 dönümü ise anız olan tarlada çıktı. Çiftçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR