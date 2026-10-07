Diyarbakır Silvan'da çarpışan iki araç savruldu, kazada 2 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Silvan ilçe merkezinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Savrulan araçlar kaldırım taşlarına çarparak durabildi, yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, Silvan ilçe merkezinde meydana geldi. Seyir hakindeki iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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