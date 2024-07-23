Diyarbakır Silvan'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır Silvan'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin dönüm arazi zarar gördü.

23.07.2024 09:39
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi'ne ilerledi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takviye olarak Hazro ve Bismil ilçelerinden itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabah saat 05.00 sularında kontrol altına alındı. Söndürülen yangının soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangından yaklaşık 2 bin dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Silvan'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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