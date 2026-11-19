Diyarbakır-Silvan yolunda yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Silvan karayolunda ilçeler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı; 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da ilçeler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. İlçeler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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