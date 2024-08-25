Diyarbakır Valiliği: Kayıp kızın kan izi başka bir çocuğa ait çıktı

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Diyarbakır Valiliği, 5 gündür kayıp 8 yaşındaki Narin Gürkan'a ait olduğu iddia edilen kan izinin başka bir çocuğa ait olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran'ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görüldüğü, kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir" denildi. - DİYARBAKIR