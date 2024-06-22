Diyarbakır ve Mardin'deki Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Diyarbakır ve Mardin\'deki Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlayan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak ekipler tarafından her ihtimal araştırılıyor. Dicle Elektrik, yangının elektrik dağıtım hatlarından kaynaklanmadığını belirtse de bazı çevrelerin manipülatif açıklamalarına maruz kaldıklarını ve yasal haklarını kullanacaklarını beyan etti.

22.06.2024 10:41
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Diyarbakır ile Mardin illeri arasında çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedenine ilişkin sahada ekipler tarafından her ihtimal araştırılıyor.

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesinde başlayan yangının ekipler tarafından çıkış sebebine ilişkin her ihtimali araştırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak Diyarbakır ve Mardin'de gerçekleşen yangının, elektrik dağıtım hatlarımızdan kaynaklı olmadığını belirtmemize rağmen bazı iletişim organları ve bölgede kendini bilir kişi olarak konumlandıran çevrelerce manüplatif açıklamalara devam edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu açıklamalar bölgeye yönelik iyileştirme faaliyetlerimizi negatif yönde etkilerken, elektrik hatlarında çalışmalar yapan ekip arkadaşlarımızı da çoğu kez zor durumda bırakmıştır. Şirket olarak bu mesnetsiz açıklamalar karşısında duruşumuzu koruduğumuzu belirtir, yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan ederiz. Yangın neticesinde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır ve Mardin'deki Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor - Son Dakika

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