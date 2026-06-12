Doğanşehir'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Doğanşehir'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Doğanşehir\'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
12.06.2026 09:42
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. (29) yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, Malatya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki boş araziye savrularak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Doğanşehir, 3. Sayfa, Malatya, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğanşehir'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özden Avram Özden Avram:
    bu tür kazalar artmaya devam edecek anlaşılan yolların durumuna da bakmak lazım ama sonra ne olacak belli değil 0 0 Yanıtla
  • Engin Özdamar Engin Özdamar:
    yine bir sürücü kontrolü kaybediyo ama kadınlar mı suçluyuz her zaman hemen biz teğmen yapmazken erkekler milyonda bir kaza yapıyo sosyal medya sessiz kalıyo bu da çok ilginç bi durumda erkeklerin araç kullanma testleri niye bu kadar kolay hani 0 0 Yanıtla
  • Tuba Kabadayı Tuba Kabadayı:
    allah korusun böyle kazalardan bu genç adam şanslı kurtulmuş demek ki yazılı mı kaderinde belki doktor iyi baksın hastanede çabuk iyileşir umarım bundan sonra herkes yavaş kullansın yollarda 0 0 Yanıtla
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