Doğanşehir\'de Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Engin Özdamar:

yine bir sürücü kontrolü kaybediyo ama kadınlar mı suçluyuz her zaman hemen biz teğmen yapmazken erkekler milyonda bir kaza yapıyo sosyal medya sessiz kalıyo bu da çok ilginç bi durumda erkeklerin araç kullanma testleri niye bu kadar kolay hani