Doğubayazıt'ta Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Neden Oldu

Doğubayazıt\'ta Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Neden Oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir araç, başka bir araçla çarpışarak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

18.05.2024 19:29
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İ.Y. kontrolündeki 04 D 2331 plakalı araç kırmızı ışıkta geçince, yeşil ışıkta geçen O.D. kontrolündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doğubayazıt'ta Kırmızı Işıkta Geçen Araç Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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