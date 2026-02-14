Doktora Hayvan İstismarı Cezasında İndirim - Son Dakika
3. Sayfa

Doktora Hayvan İstismarı Cezasında İndirim

14.02.2026 00:38
Muhammet Mustafa Duman'a verilen 9 yıl 9 ay hapis cezası 4 yıl 4 aya düşürüldü.

Sahiplendiği köpeklere, cinsel istismarda bulunup öldürerek 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık doktor Muhammet Mustafa Duman (28) hakkındaki karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi tarafından bozularak 4 yıl 4 aya düşürüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi (BAM), ev hayvanlarını öldürme ve cinsel saldırı suçlarından ceza alan Muhammet Mustafa Duman hakkında verilen yerel mahkeme kararına ilişkin istinaf başvurusu kapsamında karar aldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 17 Ekim 2025 tarihli kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusunu inceleyen BAM, dosyada tespit edilen eksiklikler nedeniyle davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Görülen duruşmada dinlenen sanık Duman, "103 yıllık Türkiye tarihinde böyle bir mağduriyet görülmemiştir. Türkiye bir hukuk devletidir, bu dikkate alınarak yasaya uygun bir karar verilerek mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum" dedi.

Yerel mahkemece verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasını inceleyen daire, Duman hakkında, 'hayvanlara cinsel istismar' hükmünü kaldırarak cezayı 4 yıl 4 aya düşürdü.

'İddianameden'

Hastanede doktor olan sanık Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde oturduğu evinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Duman'ın dosyada tespit edilen toplam 8 yavru köpekten 3'ünü 30 Mart 2025'te, 5'ini ise 26 Nisan 2025'te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla temin ettiği belirtildi. Şüphelinin, yavru köpekleri koli içerisinde evine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayıp öldürdüğü belirtildi. Şüphelinin, öldürdüğü köpekleri siyah çöp poşetlerine koyarak evin dışına çıkardığı, tespit edilemeyen bir yere götürüp, çöpe attığı kaydedildi. Ardından eve dönen şüphelinin, delilleri yok etmek amacıyla kapı kollarını ve yerleri sildiği, duvarları boyadığı, yavru köpeklerin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarının dosyada mevcut olduğu belirtildi. Ayrıca, yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre şüphelinin köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depolayıp kaydettiği, bu yönüyle de 'müstehcenlik' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Sanık Duman hakkında, 'müstehcenlik' ve 'birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. - ANKARA

Hayvan Hakları, Mustafa Duman, 3. Sayfa, Suç

Doktora Hayvan İstismarı Cezasında İndirim

00:37
Doktora Hayvan İstismarı Cezasında İndirim
