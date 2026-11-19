Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Olay tarihinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan Pusat, 18 Ocak 2020 tarihli açık kaynak araştırma raporuna eklendiği belirtilen ekran görüntülerinin kendisine hazır olarak verildiğini öne sürerek, "Bana resmen tuzak kurmuşlar" dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve o dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği Açık Kaynak Araştırma Birimi'nde görev yapan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın savcılık ifadesindeki çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Savcılıkta soruşturma dosyasında yer alan 18 Ocak 2020 tarihli açık kaynak araştırma raporunun hazırlanma sürecini anlatan Pusat, o gün komiserinin kendisinden Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarını araştırmasını istediğini belirtti. PolNet üzerinden Doku'nun bilgilerine ulaştığını ifade eden Pusat, "O dönemde Gülistan Doku şimdiki gibi medyatik ve tanınan biri değildi. Raporu ilk etapta sadece Gülistan'ın Instagram'da gizli olarak görünen profil görüntüsü ve 'şifremi unuttum' sorgusunda tanımlı olan telefon numarasının son iki hane bilgisini ekleyerek tamamladım ve komiserime teslim ettim" ifadelerini kullandı.

"Görüntüleri Asayiş Şube'den hazır halde aldım"

İlk raporu teslim ettikten birkaç saat sonra Komiser O.M.Ö'nün kendisini Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderdiğini belirten Pusat, ifadesinde şunları kaydetti:

"Beni Asayiş Şube'ye göndermeden önce Komiserim O.M.Ö., 'Komiserim' diye hitap ettiği biriyle telefonla konuşuyordu. O dönemde Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Rıdvan komiser vardı, onunla konuştuğunu tahmin ediyorum. Konuşma sonrası komiserim bana, 'Vahit Asayiş Şube'ye git, orada sana görüntü ve bu görüntülerin teslim tutanağı olacak, onları al gel' dedi. Gittiğimde E.D. isimli şahsı görmedim. Oradaki rütbesiz bir büro personeli bana ekran görüntülerini ve tutanağı hazır halde verdi."

"Kızın imzalı tutanağı var, korkma ekle dediler"

Hazır verilen görselleri raporuna eklemekten tedirgin olduğunu dile getiren Pusat, komiserinin kendisine güvence verdiğini iddia etti. Pusat, "Komiserimiz henüz işleme girmemiş raporuma, 'Nasılsa kızın imzaladığı teslim tutanağı da var. Korkma raporun içine bunları da ekle' dedi. Ben de yasal zeminde hareket ettiğimi düşünerek bu görüntüleri ekledim ve raporun giriş bölümünü komiserimle birlikte alelacele düzenledik" şeklinde konuştu.

"Bana resmen tuzak kurmuşlar"

Dosyadaki rapor içeriğinde yer alan takipçi, takip edilen ve beğeni listelerine ait ekran görüntülerinin tamamının kendisine hazır verildiğini savunan Pusat, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Raporumdaki sadece 1 ve 2 numaralı ekran görüntülerini ben almıştım. Şube hesabımızla Gülistan'ın arkadaşı olmadığım için listeleri görememiştim. Şimdi anlıyorum ki Gülistan'ın arkadaşı olan E.D.'ı çağırıp, onun hesabı üzerinden ekran görüntülerini almışlar ve bana raporu tanzim ettirmişler. Daha önceki raporlarımı hep kendi çalışmalarımla hazırladığım için o an tedirgin oldum ve korktum. İmzalı teslim tutanağına güvenerek raporu düzenledim. Şimdi anlıyorum ki bu şekilde bana resmen tuzak kurmuşlar."

Polis memuru İsmail Erzen'den de dikkat çeken açıklamalar gelmişti

Gülistan Doku soruşturması kapsamında o dönem Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli arasında bulunan dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen, ifadesinde soruşturmanın ilk dönemindeki arama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra tutuklanan Erzen ifadesinde, soruşturma sürecinde barajda yürütülen arama çalışmalarında su altından çıkarılan malzemeler hakkında Gülistan Doku'nun ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını ileri sürmüştü. Erzen ayrıca ifadesinde, Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen araç içi kamera görüntülerinin medyaya yansımasının da dikkat çekici ikinci tespit olduğunu dile getirmişti.