Dolandırıcı Jandarma Taklidiyle Yakalandı

21.08.2025 13:14
Safranbolu'da jandarma gibi davranarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak, bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.G. isimli vatandaşı telefonla arayan şüpheli, hesaplarının güvenliği bahanesiyle şifre talep etti. Vatandaşın verdiği şifreyle hesabından 10 bin lira çekildi. Şüpheli ayrıca, evde bulunan 35 bin lira ve 3 bileziği incelemek için ertesi gün almak üzere geleceğini söyledi.

Şüpheli ertesi gün parayı teslim almak için gittiği evde, vatandaşın komşusuna haber vermesi üzerine kaçmaya çalıştı. Bu sırada olayın gerçekleştiği binada ikamet eden ve istirahat halinde bulunan Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Safranbolu, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

13:03
11:14
