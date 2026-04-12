Dolandırıcı Ö.D. Gaziantep\'te Yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısları yakalamaya yönelik Oğuzeli ilçesinde çalışma yaptı. Dolandırıcılık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. isimli şahıs yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP