Konteyner, ahşap ev ve römork gibi ürünlerin ilanlarını arayan vatandaşlardan bir miktar para alan ve sahte fatura ve videolar ile ürünün gönderdiğini söyleyerek oyalayan dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcı şebekesine yönelik Güvence Operasyonu düzenledi. Yurt genelinde internet ve sosyal medya hesapları üzerinden konteyner, ahşap ev, römork, araç ve buna benzer ilanlar veren şebeke, kendilerine ulaşan mağdurlardan ilanda bulunan ürünün fiyatının tamamını ve ya yarısını aldı. Kalan tutarı ise ürünün tesliminin sağlanmasıyla ödenmesi konusunda anlaşma sağlayan şebeke ürününün nakliye aracına yüklendiği veya kargoya verildiği yönünde mağdurlara sahte video, fotoğraf ve fatura gönderdi. Mağdurların ihbarları üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından şebekeye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Dolandırıcı şebekesine operasyon: 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Burak Aşkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mustafa Han hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün traktör altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırklareli'nde yapılan operasyonda, kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 21 litre kaçak içki, 41 kilogram tütün, 70 elektronik sigara likiti, 800 sigara paketleme kutusu ve 39 bin 96 makaron ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sultanbeyli'de bir sürücü, otomobiliyle sokakta manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Herhangi bir yaralanma olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, Göksu Mahallesi'nde bir kişi tarafından yol kenarında hareketsiz yatan bir kadın cesedi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yılanlı köyünde yaşayan R.H, atının eyerini çaldığını iddia ettiği Eyüp Ballı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.H, evden getirdiği silahla ateş ederek Ballı'yı öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Ballı'nın cansız bedeni, otopsi için Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan R.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.
Tekirdağ'da yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde bir zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu ve gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise bir otomobilde gümrük kaçağı 125 elektronik sigara ele geçirildi ve sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Bahçelievler'de bir kişi, lüks otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet tabanca bulundu. Şahsın kimliği henüz belirlenemedi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesinde yapılan operasyonda 55 kg toz esrar ve 2.5 kg kubar esrar olmak üzere toplamda 57 kg 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.
Aydın'ın Çine ilçesinde iki kuzen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. adlı kuzen, tüfekle ateş açarak Ali Arı'yı öldürdü. Olayın ardından M.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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