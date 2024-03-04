Dolandırıcıların yeni oyunu: Muhtarların sosyal medya hesabını taklit edip dolandırdılar - Son Dakika
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Dolandırıcıların yeni oyunu: Muhtarların sosyal medya hesabını taklit edip dolandırdılar

Kastamonu'da iki mahalle muhtarının sosyal medya hesabını taklit ederek açtıkları hesaptan vatandaşlara mesaj atıp 4 bin 500 liralık devlet desteğinin muhtarlık aracılığı ile verildiğini belirterek ağına düşürerek dolandırmaya çalıştı. Mesaj atan dolandırıcıların kurbanı olan şahıs, 9 bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcıların ağına düşen bir vatandaş 9 bin TL dolandırılırken, bir şahsı dolandırılmaktan durumu anlayan oğlu kurtardı.

04.03.2024 23:23  Güncelleme: 23:25
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Dolandırıcıların yeni oyunu: Muhtarların sosyal medya hesabını taklit edip dolandırdılar

KASTAMONU - Kastamonu'da iki mahalle muhtarlarının sosyal medya hesabını taklit ederek açtıkları hesaptan vatandaşlara mesaj atıp 4 bin 500 liralık devlet desteğinin muhtarlık aracılığı ile verildiğini belirterek ağına düşürerek dolandırmaya çalıştı. Mesaj atan dolandırıcıların kurbanı olan şahıs, 9 bin lirasını kaptırdı.

Kastamonu'da 31 Mart Mahalle İdareler Seçimleri yaklaşırken muhtarların sosyal medya hesapları kopyalanarak dolandırıcılık olaylarında da artış yaşandı. Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Yapan ile Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu'nun sosyal medya hesabını kopyalayarak taklit bir hesap açan dolandırıcılar, mahallelerde yaşayan vatandaşlara bu hesaplardan "devlet destek paketinden 4 bin 500 TL yardım veriliyor 3 ay boyunca, muhtarlığımız aracılığıyla aldınız mı" şeklinde mesaj gönderdi. Dolandırıcılar 'destek' yalanıyla ağlarına düşürdükleri vatandaşların bilgilerini alarak banka hesaplarındaki paraları çekmeye çalıştı. Dolandırıcıların ağına düşen bir vatandaş 9 bin TL dolandırılırken, bir şahsı dolandırılmaktan durumu anlayan oğlu kurtardı.

Dolandırılan vatandaşların kendilerine haber vermesi üzerine Yapan ve Cozuroğlu, facebook hesabının kopyalandığını ve gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda duyuruda bulundu.

"9 bin lira gibi bir parayı çektiklerini öğrendim"

Dolandırıcılık olayının olduğunu mahalle sakinlerinin bilgi vermesi üzerine öğrendiğini kaydeden Muhtar Yapan, "Sabah saatlerinde dostlarım bana mesaj atmaya başladı, 'Facebook hesabın kopyalanmış, onunla bir ilgilenir misin' diye. Girip baktığımda kopyalandığını gördüm. Vatandaş, 4 bin 500 lira gibi bir parayı dağıttığımızdan bahsetmiş. Tabii ki bizim tarafımızdan böyle bir durum yok. Hemen engelledik, hesabı şikayet ettik. Tekrar sosyal medyada paylaşım yaptık. Ondan sonra sosyal medyadan yazan ya da arayan çok fazla kişi oldu. Bu arkadaşlarımızı uyardık, engellemelerinden ve şikayet etmelerinden bahsettim. Mahallemizden bir şahsın bu yazışmalar neticesinde kart bilgilerini verdiği ve 9 bin lira gibi bir parayı çektiklerini öğrendim" dedi.

"Muhtar ya da kamu çalışanı kimseden para istemez"

Vatandaşlara bu tarz dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmasını söyleyen Yapan, "Bizim telefon numaralarımız herkeste var. Bu tür yazışmalara itibar edilmemesini istiyorum. Bu tür yazışmaları görünce telefonla arayarak bilgi alınarak hareket edilmesi daha uygun olacaktır. Hiç kimse bu tür olaylara itibar etmesin. Bir muhtarın ya da bir vatandaşın bir işi olduğunda telefonla iletişime geçilsin veya bizzat şahsi olarak ziyaretine gitsin. Muhtar ya da kamu çalışanı kimseden para istemez. Belki ikili ilişkiler sonucunda bu tür konular gündeme gelebilir. Sosyal medyadan ya da telefonla arayarak kimseden para isteme durumu olamaz. Kimsenin telefonla ya da sosyal medyadan kart bilgilerini paylaşmamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcıların yeni oyunu: Muhtarların sosyal medya hesabını taklit edip dolandırdılar - Son Dakika

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