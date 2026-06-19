Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı
19.06.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım danışmanlığı iddiasıyla dolandırıcılık yapan 17 kişi, eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, yatırım danışmanlığı yaptıklarını iddia ederek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin, taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadiyle mağdurları dolandırdıkları belirlendi. Örgütlü şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, haksız kazanç sağlamak amacıyla bir araya geldikleri ve suçtan elde ettikleri gelirleri akraba veya yakınları adına alınan gayrimenkullere ya da kripto para borsalarına aktardıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 7 ayrı dolandırıcılık olayında mağdurları yaklaşık 142 milyon Türk Lirası zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

Eş zamanlı operasyon

Haklarında işlem başlatılan 17 şüpheliye yönelik Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri ile Malatya ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 567 adet fişek, toplam değeri 25 milyon TL olan 6 çek, toplam değeri 1 milyon 60 bin TL olan 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.

Mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ve 4 şirkete el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli adli işlemlerinin tamamlanması için Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için... Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

10:51
Attığı 3 gol yetti İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ilk takım
Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 10:55:04. #7.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.