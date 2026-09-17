İstanbul Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın önünde hafif ticari araç alevlere teslim oldu. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi Dolmabahçe Sarayı önünde saat 3.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 UH 9061 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını Dolmabahçe Sarayı'nın önüne çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.