Domaniç\'te Tarla Yangını Ormana Sıçradı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarlada başlayan yangın yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Güney köyü ile Kozluca köyü arasındaki Domaniç-Tavşanlı çevre yolu yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun müdahale başlatırken, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.