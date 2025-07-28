Dondurma İadesi Tüketti, Pala Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Dondurma İadesi Tüketti, Pala Saldırısına Uğradı

Dondurma İadesi Tüketti, Pala Saldırısına Uğradı
28.07.2025 13:26
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Eskişehir'de market sahibi, eriyen dondurma yüzünden pala ile saldırıya uğradı ve yaralandı.

Eskişehir'de eriyen dondurmanın iadesini kabul etmediği için palalı saldırıya uğrayan, kendini mont ve vantilatörle savunan ve kalbinin üzerinden yaralan market sahibi Ramazan Bulut, "Dondurmanın eridiğini, bu şekilde kabul edilmeyeceğini söyledim. 'Aykut hayırdır, kendine gel, seninle ilgili bir problem yok konuşalım' şeklinde konuştum. Ama o çıldırmış şekilde satırla saldırdı" dedi.

Olay, Cumartesi akşamı Erenköy Mahallesi 2'nci Arabacılar Bulvarı üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market sahibi 60 yaşındaki Ramazan Bulut'tan bir çocuk dondurma aldı. Aldığı dondurmayı erimiş şekilde getiren ve geri vermek isteyen çocuğun talebini Ramazan Bulut kabul etmedi. Bunun üzerine çocuğun önce dedesi geldi, ardından gelen babası Aykut İ., eline aldığı pala ile markete gelip sahibine saldırdı.

Pala darbelerinden vantilatör ve montla kendini korudu

Saldırı karşısında şoka uğrayan Ramazan Bulut, kendini kasa arkasında önce montu ile savunmaya çalıştı. Montunda kesikler oluşan Bulut, bu kez de serinlemek için kullandığı vantilatör ile pala darbelerinden kurtulmaya çalıştı. Aldığı darbelerden dolayı kalbinin üzerinde ve elinde kesikler oluşan adam o anları anlattı. Saldırganın tutuklandığını belirten Ramazan Bulut, dükkanı açarken halen daha tedirgin olduğunun altını çizdi.

Pala ile elini kolu sallayarak dükkana gelmiş

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elindeki kesici alet ile sokak üzerinde rahat bir şekilde dükkana yürüdüğü görünüyor. Ayrıca yeni görüntülerde, şahısla birlikte iki çocuğun ve bir yaşlı adamın kapı önüne gelip beklediği de göze çarpıyor.

"Ama o çıldırmış şekilde satırla saldırdı"

Olay gününü anlatan Ramazan Bulut, "2 gün önce sürekli müşterim olan 7-8 yaşlarında bir çocuk geldi, 4-5 tane ekmek, içecek ve bir de dondurma aldı. 5-10 dakika sonra tekrar geldi. Dondurmanın erimiş olduğunu, değiştirmek istediğini söyledi. Ben de dondurmanın eridiğini, bu şekilde kabul edilmeyeceğini söyledim. Çocuk çıktı gitti, 5 dakika sonra çocuk dedesiyle beraber geldi. Dedesi 'Nasıl değiştirmezsin değiştirmek zorundasın' dedi. Ben de tekrar dondurmanın erimiş olduğunu ve bu şekilde kabul edemeyeceğimi söyledim. Tehdit ederek, 'Burayı yıkarım, daha önce başka kapattırdım sizi de kapattırırım' dedi ve çıktı gitti. Biz çok fazla ciddiye almadık. Ama aradan 5 veya 7 dakika geçti, bu sürede müşterilerimiz gelip gidiyordu. Arkasından palayla birisi içeriye girdi, şahsın kendisi de tanıyor beni. Hatta daha önce veresiye olarak verdiğim malzemelerim de var. Biz mahalle bakkalıyız sonuç itibariyle. Olay esnasında 'Aykut hayırdır kendine gel, seninle ilgili bir problem yok konuşalım' şeklinde konuştum. Ama o çıldırmış şekilde satırla saldırdı" dedi.

"Kendimi savunma şansım olmadı, montu, vantilatörü tuttum"

Pala darbelerine mont ve vantilatörle karşılık vererek kendini savunan Bulut şöyle devam etti:

"Satır, pala yani ne olduğunu da göremedim kocaman kesici bir alet. Ben kasanın arkasındaydım her zamanki yerimde onu görünce kalktım. Her zaman müşterimiz geldiğinde nasıl ayağa kalktıysak o geldiğinde de ayağa kalktım ben. Adam konuşmaya bile fırsat vermedi gelir gelmez direkt küfür hakaret, 'Yakarım, yıkarım, keserim' şeklinde aleti salladı. Vücudumda da yara var şu anda yeni pansuman yaptırdım, tam kalbimin üzerinde var, artı elimde ve farklı bölgelerde de var. Kendimi savunma şansım olmadı montu tuttum, vantilatörü tuttum. Zaten fırsat vermiyor. Zaten vermekten ziyade satıra karşı bir şey tutayım desen eğilsen ya da başka bir şey yapsan direkt kafana geçirir. Adamın gözü dönmüş, şu an için can ve mal güvenliğimiz yok. Ben devletimize güveniyorum. Devletimizin gereğini yapacağına inanıyorum. Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz olsun, yine emniyetimizin en üst makamındaki ağabeyimiz olsun ben gereğinin yapılacağına inanıyorum. İnsanların yaşam hakkına saldırı olmasını kimse istemez. Şu an için can ve mal güvenliğimiz yok. Yani tereddüt ediyorum."

"Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız"

Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut, "Mahallemizdeki markette talihsiz bir olay yaşandı. Ramazan abimize çok geçmiş olsun diyorum. Sürekli yanındayız, umarım çözüme kavuşur. Gerçekten can ve mal güvenliği yok. Tüm yetkililere buradan seslenmek istiyoruz,lütfen onlara destek olsunlar. Olayın ilk yaşandığı gün geldim ama kapalıydı. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dondurma İadesi Tüketti, Pala Saldırısına Uğradı - Son Dakika

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