Dortmund'da 1 euroluk döner satışında 300 kişi izdiham yarattı, polise taş atıldı - Son Dakika
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Dortmund'da 1 euroluk döner satışında 300 kişi izdiham yarattı, polise taş atıldı

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Dortmund'da yeni açılan bir restoranın 1 euroluk döner kampanyasına yaklaşık 300 kişi akın edince izdiham çıktı. Arbedede polise taş, şişe ve sandalye atıldı, bir kişi gözaltına alındı ve çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı. İşletme sahibine yönelik soruşturma sürüyor.

Almanya'nın Dortmund kentinde açılışa özel 1 euroluk döner satışında izdiham yaşandı, çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri de saldırıya uğradı.

Almanya'da 1 euroluk döner satışında ortalık savaş alanına döndü. Dortmund kentinde bir işletmeci yeni iş yerinin açılışı dolayısıyla ekmek arası döneri 1 eurodan satışa sundu. Hafta sonu gerçekleşen açılışa özel 1 euroluk döner satışının yapıldığı restoran önünde yoğun kalabalık oluştu. Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 300 kişi döner alabilmek için acele edince durum kontrolden çıktı ve ortalık karıştı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, güvenlik güçlerine taş, şişe ve sandalye atıldı. Kalabalık çok sayıda elektrikli scooter ile barikat kurdu. Kontrolden çıkan olaylar nedeniyle helikopter destekli takviye kuvvetler bölgeye gönderildi.

Olaylar bir süre sonra yatışırken bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında ise kamu düzenini bozma, mala zarar verme, tutuklamaya direnme ve memurlara hakaret suçlarından dolayı çeşitli cezai işlemler uygulandı.

İşletme sahibinin ise olaylardan sorumlu tutulup tutulmayacağına ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini bildiren polis, operasyonun maliyetinin restoran sahibi tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA
3. SayfaDortmundEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Dortmund'da 1 euroluk döner satışında 300 kişi izdiham yarattı, polise taş atıldı - Son Dakika
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