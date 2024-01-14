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Dörtyol'da araç bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dörtyol'da araç bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç bariyerlere çarparak hurdaya döndü ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Dörtyol\'da araç bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti
14.01.2024 - 23:39,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan araç hurdaya dönerken, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol- Payas TEM Otoyolu Özerli Mahallesi viyadük mevkiinde meydana geldi. Faruk Çetin (31) idaresindeki 42 GV 217 plakalı Ford marka otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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