Dörtyol\'da ev yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde bulunan binadaki bir dairede çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer meskenlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY