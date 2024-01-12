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Hatay Dörtyol'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay Dörtyol\'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
12.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:53
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 06 ETE 09 plakalı otomobil, S.K. idaresindeki tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan N.Ö. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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