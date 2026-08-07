Döşemaltı\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 5,6 Kg Esrar Ele Geçirildi

Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 650 gram skunk esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Döşemealtı ilçesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliye ait ikametgahlarda yapılan aramada 5 kilo 650 gram skunk esrar, 120 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.