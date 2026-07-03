Döşemealtı\'nda Sahte Kimlik Operasyonu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sahte kimlikle başkasına ait gayrimenkulü satmaya çalışan 3 kişi, iki ilde düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışında ikamet eden ve Döşemealtı ilçesinde gayrimenkulü bulunan M.E.Ö. adına sahte kimlik düzenlenerek, bilgisi dışında gayrimenkulünün satışa çıkarıldığı tespit edildi. Şahısların düzenlenen sahte kimlikle e-Devlet üzerinden tapuya müracaat ettiği ve emlakçı aracılığıyla A.K.'nin gayrimenkulü 6 milyon TL bedelle Tapu Müdürlüğünde satın aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda gayrimenkulü satın alan A.K.'nin parayı şüphelilerin hesabına havale ettiği, şüphelilerin ise en son İstanbul'da satıştan elde edilen para ile bir kuyumcudan kuyum malzemesi almaya çalıştığı tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, Döşemealtı Tapu Müdürlüğünde gayrimenkulü satan, olayı organize eden ve kuyumcudan kuyum malzemesi almaya çalışan 3 şüpheliden 1'i Antalya'da, 2'si ise İstanbul'da yakalandı. Banka görevlileri ile irtibata geçilerek, alıcı müşteki A.K. tarafından havale yapılan 6 milyon TL'ye ise bloke konuldu. Operasyonda ele geçirilen 3 adet cep telefonu, sim kartlar ve gayrimenkul sahibi M.E.Ö adına düzenlenen sahte kimlik kartına el konulurken, nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA