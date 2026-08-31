Düğün Konvoyunda Havai Fişek Tehlikesi - Son Dakika
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Düğün Konvoyunda Havai Fişek Tehlikesi

Düğün Konvoyunda Havai Fişek Tehlikesi
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Elazığ'da düğün konvoyunda aracın üzerinden havai fişek atılması tehlikeli görüntüler yarattı.

Elazığ'da düğün konvoyunda seyir halindeki bir aracın üzerinden havai fişek atılması tehlikeli görüntülere sahne oldu. Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler tepki çekerken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda seyir halinde bulunan bir aracın üzerinden havai fişek atıldı. Trafiğin aktığı sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareket, hem konvoydaki diğer araçları hem de çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Olay anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, konvoy halinde ilerleyen araçlardan birinin üzerinden havai fişeklerin ateşlendiği görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün Konvoyunda Havai Fişek Tehlikesi - Son Dakika

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