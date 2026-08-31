Düğün Konvoyunda Havai Fişek Tehlikesi

Elazığ'da düğün konvoyunda seyir halindeki bir aracın üzerinden havai fişek atılması tehlikeli görüntülere sahne oldu. Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler tepki çekerken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda seyir halinde bulunan bir aracın üzerinden havai fişek atıldı. Trafiğin aktığı sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareket, hem konvoydaki diğer araçları hem de çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Olay anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, konvoy halinde ilerleyen araçlardan birinin üzerinden havai fişeklerin ateşlendiği görüldü.