Düğün Konvoyundan Atılan Havai Fişek Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Düğün Konvoyundan Atılan Havai Fişek Yangın Çıkardı

Düğün Konvoyundan Atılan Havai Fişek Yangın Çıkardı
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Bandırma'da düğün konvoyundan atıldığı iddia edilen havai fişek, çam ağacında yangın çıkardı.

Bandırma'da düğün konvoyundan atıldığı iddia edilen havai fişek, Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki çam ağacının alev almasına neden oldu. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Havai fişeğin ardından çam ağacında yangın çıktı. Yangın kısa sürede fark edilerek müdahale edildi. Olay sırasında okulun yakınında bulunan Minikeller Kreşi'nde çocukların bahçede olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Paşakonak Mahalle Muhtarı Betül Moralı ile Cumhuriyet İlkokulu idarecileri tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Olayla ilgili hukuki süreç başlatılırken, yangına neden olduğu belirtilen havai fişeğin düğün konvoyundan atıldığı iddiasına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün Konvoyundan Atılan Havai Fişek Yangın Çıkardı - Son Dakika

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