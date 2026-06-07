Düğün Sonrası Kavga: 2 Çocuk Yaralandı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Danışment köyünde düğün sonrası çıkan kavgada iddiaya göre 2 çocuk yaralandı.

İddiaya göre, Danışment köyünde düğün organizasyonunu gerçekleştiren ekip, düğünün ardından ekipmanlarını topladığı sırada bazı kişilerle tartıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada, organizasyon ekibinin yanında bulunan 17 ve 13 yaşındaki iki çocuk darbedildi. Organizasyon ekibi olayla ilgili şikayette bulundu.

Organizasyon firmasının sahibi Cihan Mavzer, olayda 17 ve 13 yaşındaki iki çocuğun yaralandığını, hastaneye kaldırılarak darp raporu aldıklarını belirtti. Mavzer, organizasyon firmasına ait aracın da zarar gördüğünü ve araçta bulunan nakit paranın kaybolduğunu iddia etti. Can güvenliklerinin tehlikeye girmesi üzerine jandarmadan yardım talebinde bulunduklarını belirten Mavzer, olayla ilgili şikayetçi olduklarını söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ