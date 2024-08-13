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Düğünde havaya açan 4 şahıs jandarma tarafından yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir kır düğünde ellerine aldıkları silahlarla havaya ateş açan 4 şahıs, jandarmanın takibi ile olayda kullandıkları tüfeklerle yakalandı.

İhlas Haber Ajansı'nın dün gündeme getirdiği olayda, Çay ilçesine bağlı Karamık köyünde gerçekleştirilen bir düğünde birden fazla kişi tarafından havaya tüfeklerle ateş açıldı. Eğlence boyunca boyunca havaya ateş edilirken bir çok misafir de ve çevrede yaşayan vatandaşlar da durumundan rahatsız oldu. Cep telefonuna yansıyan bir görüntüde ise aniden atılan silahtan korkan çocuğun kulaklarını kapatarak ortamdan kaçması görülüyor.

Şahıslar görüntülerden tespit edildi

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan şahısların S.D., M.D., A.Ö. ve M.T. olduğu tespit etti. Genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şahıs ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ekipler tarafından şahısların adreslerine yapılan baskınlarda yapılan aramalarda ise 2 adet av tüfeği,

2 adet kurusıkı tabanca, 35 adet av tüfeği mermisi ve 178 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.