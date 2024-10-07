Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Tedirgin Etti

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Hatay'da düğün esnasında binanın damından pompalı tüfekle havaya ateş açan vatandaşın tedirgin eden anları cep telefonuyla görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de düğün esnasında bir şahıs binanın damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş etti. Çevredeki vatandaşların tedirginlik içerisinde kayıt altına aldığı görüntülerde şahsın elindeki tüfekle havaya defalarca havaya ateş açtığı görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın korku dolu anlarıysa kameraya yansıdı. - HATAY