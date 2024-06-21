Düğünde havaya ateş açmaya 3 gözaltı - Son Dakika
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Düğünde havaya ateş açmaya 3 gözaltı

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Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, dün ilçeye bağlı Büyükhırka Köyü'nde meydana gelmişti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

21.06.2024 21:56
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Düğünde havaya ateş açmaya 3 gözaltı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralandığı olayla iligili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün ilçeye bağlı Büyükhırka Köyü'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, köydeki düğün eğlencesinde tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Deniz C. ve Semih K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Deniz C., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu A.Dgözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğünde havaya ateş açmaya 3 gözaltı - Son Dakika

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