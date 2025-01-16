Düğünde maganda kurbanı 9 yaşındaki Kemal için cenaze - Son Dakika
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Düğünde maganda kurbanı 9 yaşındaki Kemal için cenaze

Adana'da düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal'in cenazesi merdivenle kılındı.

16.01.2025 22:17
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Merdiven, maganda kurbanı 9 yaşındaki Kemal için musalla taşı oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine düğünde havaya açılan ateş sonucu kafasından yaralandıktan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun cenaze namazı, kovalar üzerine konulan merdivenin musalla taşı yapılmasıyla kılındı.

Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak günü akşam saatlerinde düğün sırasında magandaların havaya ateş açması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın yaralanmış, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Küçük çocuğun cenazesi ilk olarak baba ocağına getirildi. Burada ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ardından Kemal Azgın'ın cenazesi mahalle mezarlığına götürüldü. Mezarlıkta musalla taşı olmayınca vatandaşlar bir süre cenazeyi omuzlarından indirmedi. Köy sakinleri daha sonra narenciye kovaları üzerine merdiven koyarak musalla taşı yaptı. Çocuğun cenazesinin bulunduğu tabut merdivenin üzerine konularak cenaze namazı kılındı.

"Bu çocuğun ölümünde hepimizin vebali var"

Cenaze namazı öncesinde köy imamı, "Bu yavrumuzun ölümünde hepimizin vebali var. Hiçbirimiz bu olayların önlenmesi için yeterince gayret göstermedik. Rabbim bu yavrumuzu bizlerden davacı eylemesin. İnşallah bu acı olaydan ibret alır, benzer acıların yaşanmaması için çaba gösteririz" ifadelerini kullandı.

Kemal Azgın'ın ailesi ve yakınları güçlükle ayakta dururken, yapılan duaların ardından küçük çocuk gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Jandarma olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına almış, bu şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünde maganda kurbanı 9 yaşındaki Kemal için cenaze - Son Dakika

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