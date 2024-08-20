3.Sayfa

Düğünde öldürülen meclis üyesi gözyaşları içinde toprağa verildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde karşılaştıkları düğün töreninde çıkan kavgada eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım tarafından silahla vurularak öldürülen eski Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer'in cenazesi Serik Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen ve dün akşam saatlerinde bir düğünde karşılaşan eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım ile eski Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer arasında çıktı. Yıldırım'ın yanında taşıdığı silahtan çıkan kurşunların hedefi olan ve kaldırıldığı hastanede hayatını eski Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer'in cenazesi Serik Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Tuncer'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hasan Ali Tuncer'in cenaze namazı sırasında babası Fatih Tuncer'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Öte yandan Hasan Ali Tuncer'i tabanca ile vurarak öldüren eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.