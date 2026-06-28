Tartışmalı güreşler olaylı başladı - Son Dakika
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Tartışmalı güreşler olaylı başladı

Tartışmalı güreşler olaylı başladı
28.06.2026 19:49  Güncelleme: 19:57
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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nin düzenlediği 24. Dereköy Güreşleri'nde, milli güreşçi Şeref Eroğlu'nun isminin etkinlikten çıkarılması tartışma yaratırken, müsabaka sırasında ağırlık farkı nedeniyle çıkan kavga jandarma ekiplerince güçlükle bastırıldı.

Kahramanmaraş'ta isim tartışması yaşanan Dulkadiroğlu Belediyesi'nin organize ettiği 24. Dereköy Güreşleri'nde kavga çıktı.

Dulkadirolu Belediyesi, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Şeref Eroğlu Dereköy Güreşleri öncesi milli güreşçi, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Şeref Eroğlu'nun ismini etkinlikten çıkartmıştı. Aynı zamanda eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olan Şeref Eroğlu, organizasyondan isminin çıkartılmasına tepki göstermişti. İsim tartışmalarına konu olan organizasyon, bugün ise olaylı başladı. Güreşçilerin eşleştirilmesi sırasında ağırlık farkları güreşçilerin yakınları arasında tartışmaya neden oldu. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Jandarma ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Şeref Eroğlu, Dulkadiroğlu, Jandarma, 3. Sayfa, Kavga, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışmalı güreşler olaylı başladı - Son Dakika

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