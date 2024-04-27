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'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca polislere zor anlar yaşattı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacanın ardından yakalanırken, sinir krizi geçiren genç kız yaptıkları ile polise zor anlar yaşattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir mekanda iddiaya göre eğlenen gençler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, olaya karışan 4 kişi araçlarına binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 16 KAD 91 plakalı panelvan araçtaki 4 kişi polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından araç Emek Kavşağında sıkıştırılarak yakalandı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken hastane kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Panelvan araç çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

"Genç kız polise zor anlar yaşattı"

Araçta bulunan genç kızlardan biri polise zor anlar yaşattı. Sinir krizi geçiren ve kendini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızı polisler güçlükle tutup ekip otosuna bindirdi. Bu sefer de araç içerisinde taşkınlık yapmaya devam eden kızlar da polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.