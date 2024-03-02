'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün polisi sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Dur ihtarına uymayarak polisi sürüklemişti: Serbest bırakıldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama noktasından kendisini durdurmak isteyen polisi sürükleyerek yaralayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin araçla sürüklenmesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi Bostan Sokak'taki Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Polis memuru S.Y., otomobilin camını açtırarak sürücüden evraklarını istedi. Panikleyen sürücü gaza bastı. Bu sırada eli otomobilin camında bulunan polis, sürüklenerek yere düştü. Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis tedavisinin ardından taburcu oldu.
Polisin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Kısa sürede yakalanan ehliyetsiz sürücü M.E.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan M.M.T. bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Görüntülerde polis memurunun sürüklendiği ve aracın hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor.
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