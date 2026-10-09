Durban ve Soweto'da göçmen karşıtı protestolar şiddetlendi, en az 24 araç ateşe verildi - Son Dakika
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Durban ve Soweto'da göçmen karşıtı protestolar şiddetlendi, en az 24 araç ateşe verildi

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Güney Afrika'da sığınma başvurularına izin veren mahkeme kararına karşı düzenlenen göçmen karşıtı protestolar şiddete dönüştü. Durban ve Soweto'da en az 24 araç ateşe verilirken yabancılara ait dükkanlar yağmalandı, 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle en az 24 araç ateşe verildi ve yabancılara ait dükkanlar yağmalandı.

Güney Afrika'da ülkeye yasa dışı yollarla giren bazı göçmenlerin sığınma başvurusunda bulunmasına izin verecek mahkeme kararına karşı binlerce kişi sokaklara döküldü. Önemli bir liman kenti olan Durban'daki gösteriler, yabancı uyruklu bir kişinin protestoculardan birine saldırdığı iddialarının ardından şiddete dönüştü. Polis, olayla ilgili 3 yabancı uyruklu kişinin gözaltına aldı. Protestocular mülteci kabul merkezinin önünde toplanarak merkezin sığınma başvurularını kabul etmeyi durdurmasını istedi. Şehir merkezindeki işletmeler kapılarını kapatırken, polis kalabalığı dağıtmak için plastik mermi kullandı. Durban'da 14 araç ateşe verildi.

Geniş bir yerleşim bölgesi olan Soweto'nun Orlando West semtinde protestocular ilk olarak yabancı uyruklular tarafından işletilen küçük bakkalların kapatılmasını talep etmek için bir araya geldi. Ancak yerel medyaya göre protestocular yabancı esnafı bazı bölgelerden zorla çıkarırken, dükkanlara saldırdı, bir bina ve 10 araç ateşe verildi. Halk ile yabancı esnaf arasında çıkan çatışmalar sırasında silah sesleri duyuldu. Yabancılara ait dükkanlar yağmalandı.

Polis, daha fazla şiddetin önlenmesi için takviye birliklerin sevk edildiğini söyledi.

"Yasa dışı göçü teşvik edebilir"

Son olaylar, Anayasa Mahkemesi'nin Temmuz ayında aldığı ve bazı kişilerin ülkeye giriş şekilleri veya göçmenlik başvuru sürelerini kaçırmaları nedeniyle sığınma talebinde bulunmalarını engelleyen kısıtlamaları kaldıran kararının ardından yaşandı. Mahkeme kararı, Güney Afrika'ya gerekli belgeler olmadan girmiş olsalar bile sığınmacıların başvuru yapmalarına izin verilmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu durum, yüzlerce kişinin mülteci kabul merkezlerinde toplanmasına yol açtı ve kararın yasa dışı göçü teşvik edebileceğinden endişe eden göçmen karşıtı aktivistlerin tepkisini çekti.

"Yanlış iddialar yayılıyor"

Hükümet Sözcüsü William Baloyi ise yaptığı açıklamada, kasıtlı olarak kararla ilgili yanlış iddialar yayıldığını ve belgesiz göçmenlere otomatik olarak yasal statü verileceği izleniminin oluşturulduğunu ifade etti. Baloyi, kararın göçmenlere otomatik olarak mülteci statüsü veya Güney Afrika'da kalıcı olarak yaşama hakkı vermediğini belirtti.

Ülkedeki göçmen karşıtlığı

Bu yılın başlarında göçmen karşıtı gruplar, belgesiz yabancı uyrukluların 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmesini talebiyle haftalarca süren gösteriler düzenlemişti.

Protestolar nedeniyle on binlerce göçmen ülkeyi terk ederken, bazıları ise hükümetleri tarafından düzenlenen geri dönüş programları aracılığıyla evlerine döndü.

Güney Afrika, yaklaşık 20 yıldır yabancı düşmanlığından kaynaklanan saldırılarla mücadele ediyor. 2008'de yabancı uyruklulara yönelik saldırılar sırasında 60'tan fazla kişi öldürüldü. Güney Afrikalılar göçmenlerin işlerini ellerinden aldığını, suça karıştıklarını ve kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturduklarını savunuyor.

Ekonomik zorluklarına rağmen Güney Afrika, iş, güvenlik ve daha iyi fırsatlar arayan göçmenler için kıtanın başlıca destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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