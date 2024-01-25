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Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi - Son Dakika
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Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi

Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 adet el yazması eser ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum'a tarihi eser getirerek satış yapılacağı bilgisine ulaştı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yapılan aramada 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan el yazması eserleri ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi
25.01.2024 - 16:36,
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Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi

ÇORUM - Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 adet el yazması eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) suçunu önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, Çorum'a tarihi eser getirerek satış yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan ve çeşitli tarihi dönemlere ait el yazması eserler ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Kültür, Polisiye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi - Son Dakika
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