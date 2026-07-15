Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören kırsal mahallesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan ve sonra ormana sirayet eden yangın başladı.
Dursunbey'in Adaören mevkisi civarındaki yangına orman ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme uçakları müdahaleye başladı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de orman yangını: Adaören'de alevlere müdahale sürüyor - Son Dakika
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